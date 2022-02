Lorena Cesarini, spero di rimanere nel cuore di tutti

(ANSA) - SANREMO, 02 FEB - "Stasera voglio godermi questo festival ogni secondo. Voglio conservare ogni ricordo, divertirmi e farvi divertire. Deve essere una serata che rimarrà nel mio cuore. E spero di rimanere nel cuore di tutti". Lorena Cesarini, volto tv, co-conduttrice al fianco di Amadeus stasera al festival di Sanremo, si presenta così.

"Il mio approccio al festival? C'è ansia, emozione, ma è tutto sano. Ringrazio Ama per avermi voluta accanto a lui. E condivido la felicità per i grandi risultati di ieri sera - ha aggiunto la giova attrice -. Amadeus ha portato in questi anni una ventata di aria fresca". (ANSA).