Fuortes, successo è grande soddisfazione per la Rai

(ANSA) - SANREMO, 02 FEB - "I dati di ascolto della prima serata del Festival di Sanremo sono una grande soddisfazione per la Rai. Che il riscontro del pubblico abbia dimensioni così ampie è un riconoscimento notevole alla qualità dell'impegno di chi lavora da mesi per la preparazione del Festival, per l'estro degli artisti e per le scelte artistiche fatte". A sottolinearlo è l'amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes che commenta così il successo Auditel della sera del debutto.

"I dati di ascolto della prima serata del Festival di Sanremo - dice Fuortes - sono una grande soddisfazione per la Rai. Che il riscontro del pubblico abbia dimensioni così ampie è un riconoscimento notevole alla qualità dell'impegno di chi lavora da mesi per la preparazione del Festival, per l'estro degli artisti e per le scelte artistiche fatte. E' un chiaro segnale di netta ripresa della musica italiana e del ruolo che deve avere la tv pubblica nell'intercettare questo fenomeno. Un obiettivo raggiunto attraverso un dialogo tra diverse generazioni e generi artistici che riescono a formare una platea così ampia". (ANSA).