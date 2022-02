Boom digital e social per la prima serata

(ANSA) - SANREMO, 02 FEB - La prima serata di Sanremo ha registrato 1,2 milioni di visualizzazioni (+37 per cento rispetto allo scorso anno), con un ascolto nel minuto medio di 208mila device collegati durante la diretta. In termini di ascolto digitale, esclusi gli eventi sportivi, è l'evento più visto in diretta streaming dall'avvio della misurazione Auditel Online (12 maggio 2019). Crescono di oltre il 100 per cento le visualizzazioni dei contenuti on demand su RaiPlay (874 mila).

Sui social, è l'evento tv più discusso in Italia della stagione in corso e la prima serata del Festival più commentata di sempre. Le interazioni complessive sono state 5,7 milioni, con una crescita del 43 per cento rispetto al 2021.

In particolare, cresce il dato relativo a Instagram con 2 milioni 300mila interazioni (+42 per cento) e quello relativo a Facebook con 836mila interazioni (+138 per cento vs 2021). Su YouTube l'aumento di interazioni è del 94 per cento (64,9mila), mentre su Twitter è del 26 per cento, con 2,6 milioni.

Il picco delle interazioni social (17,8 mila) si è registrato alle 22.46 quando sul palco dell'Ariston è apparso Matteo Berrettini.

La curva della diretta streaming di Rai1 registra il picco alle 22.24 durante l'esibizione dei Maneskin, con 281.420 device collegati nel minuto. (ANSA).