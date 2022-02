Amadeus, la parola valletta non esiste più

(ANSA) - SANREMO, 02 FEB - "La parola valletta non esiste più: da 3 anni, ormai, invito alcune signore sul palco, che sono libere di fare ciò che vogliono". Amadeus risponde così a una domanda sulla presenza, non particolarmente incisiva della co-conduttrice Ornella Muti, ieri sera al festival.

"Non hanno l'obbligo di essere presenti in ogni momento, né di ballare, recitare o cantare - ha aggiunto Amadeus -. Io chiedo di dirmi cosa piacerebbe loro fare sul palco, portando un momento che ritengono giusto. Ad esempio Ornella Muti ci teneva a regalarmi una quercia e l'ha fatto sul serio".

Per come l'ha immaginata Amadeus, "la co-conduzione non significare stare fianco a fianco tutta la sera, ma che sei fondamentale in questa serata perché la rendi più bella e importante. Non sono io a dover suggerire cosa fare. La libertà è la cosa più importante". (ANSA).