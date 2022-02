Amadeus, Fiorello? non credo tornerà ma se vuole...

(ANSA) - SANREMO, 02 FEB - "Fiorello? Credo anch'io che non tornerà, ma non lo so, devo essere onesto, non sapevo neanche che sarebbe venuto alla prima puntata. Mi ha fatto un grande regalo, ora deciderà lui serenamente. Diciamo che non tornerà, ma se dovesse decidere, deve solo entrare quando vuole come vuole". Così Amadeus, rispondendo a una domanda sullo possibilità che lo showman torni al festival di Sanremo in una delle prossime serate. (ANSA).