Nicola Coughlan di Bridgerton, basta commenti sul mio corpo

(ANSA) - NEW YORK, 01 FEB - Nicola Coughlan, tra le star della serie tv di Netflix Bridgerton, chiede di farla finita con i commenti sul suo corpo. L'appello con un post su Instagram.

"Ciao - scrive l'attrice irlandese che interpreta il ruolo di Penelope Featherington - solo una cosa, se avete un'opinione sul mio corpo, per favore, per favore, non condividetela con me".

"Se avete un'opinione su di me - continua - va bene, lo capisco, sono in tv e la gente ha cose da pensare e da dire, ma vi imploro di non mandarle direttamente a me".

Ha chiesto inoltre che si smetta di chiedere alle donne il loro peso nelle interviste, soprattutto quando è del tutto irrilevante.

Non è la prima volta che la Coughlan interviene sulle critiche per il suo aspetto fisico. Nel 2018 rispose ad un post su Twitter nel quale si scriveva, "La cicciona di Bridgerton indossa un cardigan nero ai Golden Globes". "Criticoni - replicò lei - giudicatemi per il mio lavoro in Derry Girls (sitcom britannica e irlandese in cui interpreta il ruolo di Clare Devlin, ndr) e non per il mio corpo".

La seconda stagione di Bridgerton è attesa sulla piattaforma il 25 marzo 2022. (ANSA).