Amadeus: sì ai vaccini ma non si parlerà di pandemia

(ANSA) - SANREMO, 31 GEN - "L'ho sempre detto, sono favorevole ai vaccini, insieme con le ffp2 ci devono portare fuori dall'emergenza. Io ho fatto il terzo vaccino. Poi ognuno può fare quello che vuole. Ma non ci sarà sul palco un momento espressamente dedicato ai vaccini e alla pandemia". Lo dice Amadeus alla vigilia della partenza di Sanremo. All'Ariston comunque non mancheranno, "accanto alla leggerezza, momenti di riflessione, in senso lato", spiega il direttore di Rai1 Stefano Coletta. (ANSA).