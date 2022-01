Amadeus, incubo Covid ma Sanremo è inno alla gioia

(ANSA) - SANREMO, 31 GEN - Condurre il Festival 'in smart working' in caso di contagio? "Non ci penso proprio, nel senso che non voglio pensare ad un piano B. Affronto i problemi, se dovessero esserci, solo nel momento in cui ci sono": Amadeus appare sereno, alla vigilia del suo terzo Sanremo consecutivo.

Centrato nel suo ruolo, sempre gentile e disponibile, Amadeus ammette che la vera fonte di ansia è proprio il Covid che costringe e immaginare continuamente il Festival senza l'uno o senza l'altro. In queste settimane ci sono stati contagi e quarantene e lo slalom ha creato non poche preoccupazioni.

"Molte persone positive sono diventate negative velocemente. Per fortuna - spiega - sembra che questo virus corra rapidamente ma altrettanto rapidamente vada via. Questo ci tranquillizza.

Avendo il vaccino, quasi tutti superano bene il contagio. La salute delle persone è la cosa più importante. Incrociamo le dita e speriamo bene", aggiunge.

L'arrivo di Fiorello ha portato un'ulteriore ventata di buonumore. "Mi ha tenuto sulle spine fino all'ultimo, gli piace fare così e io mi diverto. Fino a tre giorni fa - ribadisce - non sapevo che sarebbe arrivato, tanto che avevo fatto preparare una sagoma a forma di lui". Se Fiorello è l'amico e complice di mille avventure, con lui sul palco per il terzo Festival consecutivo, il debuttante quest'anno è Checco Zalone, in scaletta mercoledì nella seconda serata della kermesse. "L'ho conosciuto 15 anni fa. È il simpaticissimo ragazzo di sempre.

Per lui - rivela Amadeus - c'è un po' di agitazione, la responsabilità della prima volta all'Ariston, ma è un artista che mangia il palco. Sarà una grande emozione anche per Checco".

L'augurio per Amadeus è "regalare cinque serate di gioia" in un momento storico così particolare. (ANSA).