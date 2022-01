Il Truffatore di Tinder, una storia vera

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Si può trovare di tutto su Tinder ma solo uno swipe può cambiarti la vita. La prima volta che ho parlato con Simon si è subito creato un legame, era intelligente, simpatico, elegante. Mi ha chiesto se volevo viaggiare con lui su un jet privato. In hotel a 5 stelle. Poi nel cuore della notte mi ha confessato che aveva bisogno di una cosa..un prestito, ventimila dollari, poi trentamila...150 mila". L'incredibile storia vera di Shimon Hayut arriva su Netflix da mercoledì 2 febbraio. Fingendosi figlio di un magnate e miliardario dei diamanti russo-israeliano, l'uomo "adescava" tramite Tinder donne facoltose, inventando nemici inesistenti da cui doversi nascondersi, e finiva per chiedere loro dei soldi, per lo più somme da capogiro, promettendo di restituire il denaro. Una vicenda che si è conclusa nel 2019 con l'arresto dell'israeliano, catturato in Grecia, e che ora, appunto, è diventata un documentario, acquistato dalla piattaforma di streaming e intitolato il Truffatore di Tinder. La pellicola, è diretta da Felicity Morris. Tra uno swipe e l'altro, trovare l'amore online non è facile. Per questo Cecilie non crede ai propri occhi quando fa match con un playboy ricco e belloccio, scoprendo che è l'uomo dei suoi sogni. Ma la realtà si rivela ben diversa: quando la donna si rende conto che il sedicente uomo d'affari internazionale non è chi dice di essere, con l'aiuto della polizia che le dice che non colui che dice di essere, lui le ha già preso tutto e la favola lascia il posto a un thriller con vendetta. Cecilie scopre chi sono le altre donne finite nel mirino, uniscono le forze e smettono di essere vittime, dando al truffatore pane per i suoi denti. Questo avvincente documentario dai produttori di L'impostore - The Imposter e Giù le mani dai gatti: caccia a un killer online racconta la loro storia mentre svelano la sua vera identità e si battono per consegnarlo alla giustizia. (ANSA).