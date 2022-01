Carlo Conti, ad Amadeus invidio Checco Zalone

(ANSA) - FIRENZE, 29 GEN - ''Nei miei festival di Sanremo avrei voluto Checco Zalone, ci siamo sentiti, gliel'ho detto e ho fatto i complimenti ad Amadeus per aver fatto un grande colpo''. Lo ha detto Carlo Conti oggi in Palazzo Vecchio a Firenze per ritirare il riconoscimento 'Bel San Giovanni'.

"Guarderò il festival, non sempre perché finisce troppo tardi e io vado a letto molto presto, infatti i miei finivano prima proprio perché non avrei voluto fare le ore piccole - ha proseguito il presentatore tv - . Non so se un giorno tornerò a presentarne altri, nella vita non si può mai sapere. Ho fatto il mio triplete personale dal 2015 al 2017 e sono soddisfatto di questo. Ho sentito alcune canzoni, sono tutte molto forti e radiofoniche. Un altro bel Sanremo pieno di musica attuale, sarà sicuramente un altro grande successo''. (ANSA).