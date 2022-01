Mfe lancia Twenty Seven, anche in hd su tivùsat

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Dal 17 gennaio scorso c'è un nuovo "fiore" nel bouquet free to air di Mediaforeurope che con 18 canali conferma la voglia di consolidare la propria presenza sia sul digitale terrestre sia sul satellite tramite la piattaforma gratuita tivùsat. Il nuovo canale della galassia Mediaset si chiama Twenty Seven, ha preso il posto di Paramount Network ed è dedicato a film e serie tv, con focus sui grandi blockbuster americani. Relax e buonumore, insomma, con film comici americani, grandi musical, commedie d'autore e cult indimenticabili. E poi film d'animazione per i ragazzi e l'intramontabile "Casa nella Prateria". Il bouquet Mediaset ad oggi può contare su ben 18 canali: Canale5, Italia1, Rete4, Iris, La5, Italia2, Extra, 20, Tgcom24, Twenty Seven, Cine34, Focus, Top Crime, Boing, Cartonito, R101Tv, R105Tv e VirginRadioTv. I canali tematici aiutano Cologno Monzese a catalizzare circa il 10% dello share giornaliero sia in prime time sia nelle 24 ore, consentendo di intercettare via via nuovo pubblico. Da questa settimana il canale VirginRadioTv non è più visibile sul digitale terrestre ma solo su tivùsat, piattaforma sulla quale ben cinque canali del bouquet (Canale5, Italia1, Rete4, 20 e il nuovo Twenty Seven) sono offerti agli spettatori in alta definizione. Tivùsat è la piattaforma satellitare gratuita italiana nata nel lontano 2008 con la mission di portare il bouquet del digitale terrestre in quelle aree del territorio italiano dove le vecchie antenne (e la banda larga) ancora oggi non possono arrivare a partire dalle zone montane e dalle isole.

