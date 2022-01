Tv: Zecchino d'Oro riparte con i casting per 65/a edizione

(ANSA) - BOLOGNA, 25 GEN - Lo Zecchino d'Oro riparte con i casting per la 65/a edizione, in programma il prossimo dicembre.

Fino al 28 febbraio gli aspiranti piccoli cantanti potranno inviare i propri video provini sulla piattaforma web dedicata.

Nel 2021 sono state circa 3.000 le videoesibizioni ricevute da Antoniano, tra le quali sono stati scelti i 17 solisti saliti sul palco della trasmissione di Rai1, che da alcuni anni vede Carlo Conti nel ruolo di direttore artistico. Per partecipare basta scegliere dalla playlist dei brani più famosi del festival della canzone per bambini il preferito, impararne il testo, cantarlo in un video della durata di un minuto e caricare il video, insieme a una breve videopresentazione, sul sito di Zecchino d'Oro. La procedura di selezione è gratuita e rivolta a bambini e bambine fra 3 e 10 anni. La playlist tra cui scegliere i brani, che comprende grandi classici come 'Volevo un gatto nero' e 'Il valzer del moscerino' e i successi degli ultimi anni come 'Custodi del Mondo' e 'Superbabbo', è disponibile su casting.zecchinodoro.org. I video saranno esaminati dallo staff di Antoniano e i bambini e le bambine scelti saranno poi riascoltati in una seconda fase di selezione.

Ultimi giorni anche per autori, parolieri e musicisti: è prorogato fino al 13 febbraio il bando autori per la ricerca delle canzoni della prossima edizione. Molti sono i cantautori italiani che nell'arco della storia dello Zecchino d'Oro hanno proposto canzoni divenute poi noti successi: da Lucio Dalla con 'Nonni Nonni' a Fabio Concato con 'L'Ocona Sgangherona', da Frankie hi-nrg mc con 'Zombie Vegetariano' a Simone Cristicchi con 'Custodi del Mondo', fino a Claudio Baglioni con 'Ci sarà un po' di voi' e a Marco Masini che ha firmato 'Superbabbo', la canzone vincitrice, a dicembre 2021, dell'ultima edizione di Zecchino d'Oro. (ANSA).