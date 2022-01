Predators, per la docu-serie Sky e Netflix insieme prima volta

Netflix e Sky si uniscono per la prima volta in una serie TV, co-producendo Predators. Sky ospita lo streamer sulla sua piattaforma ma insieme non hanno mai commissionato una serie prima. Il documentario in sei parti, prodotto da True to Nature sostenuto da Sky Studios, seguirà sei predatori tra cui orsi polari, cani selvatici e puma mentre affrontano l'ultimo test di sopravvivenza in paesaggi in continua evoluzione. Predators verrà lanciato sul canale Sky Nature nel Regno Unito, in Germania e in Italia entro la fine dell'anno e Netflix acquisirà i diritti altrove. Un teaser trailer è stato diffuso. Predators fa parte di un trio svelato oggi - riporta Deadline - dal direttore di Sky Documentaries e Factual Commissioning Poppy Dixon: gli altri due sono Gabon (titolo provvisorio) del canale Sky Documentaries sul tema del cambiamento climatico e la distruzione delle foreste pluviali e Death on the Beach di Sky Crime sul caso di giovani viaggiatori morti in circostanze misteriose sulla popolare e remota isola thailandese di Koh Tao.