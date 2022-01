Gaumont sbarca in Italia, tre progetti serie tv in preparazione

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - La prestigiosa Gaumont, fondata nel 1895 in Francia e la più antica compagnia cinematografica al mondo, entra nel mercato italiano e annuncia la nomina di Marco Rosi a General Manager. La società, presente negli USA, Regno Unito, Germania e Francia e che produce serie tv di successo internazionale quali Lupin, e Narcos, aprirà una struttura produttiva nel nostro Paese, con sede a Roma, per realizzare serie tv in lingua italiana senza escludere incursioni nel campo cinematografico.

Rosi, che ha ricoperto il ruolo di Head of International Co-productions in Lux Vide, e prima ancora ha lavorato in Fox International Channels Italy e Turner Broadcasting Italy, guiderà un team dedicato allo sviluppo e alla produzione di contenuto locale e riporterà direttamente a Christophe Riandée, Vice CEO di Gaumont.

Sono già diverse le serie tv attualmente in progress. La prima è un murder mystery ambientato all'interno delle mura vaticane, sviluppato in collaborazione con Elsinore Film e scritto da Fausto Brizzi e dalla sceneggiatrice e scrittrice Paola Mammini (David di Donatello come miglior sceneggiatura per Perfetti Sconosciuti). La seconda serie tv è tratta da "E verrà un altro inverno" (Rizzoli), romanzo di Massimo Carlotto, uno dei massimi esponenti del noir italiano, e scritta dallo stesso Carlotto insieme a Claudia De Angelis, che ha sceneggiato il film La Belva (Netflix), Giovanni Galassi, Tommaso Matano e Ivano Fachin, autori di Sopravvissuti - Survivors (Rai) e Curon (Netflix). Il terzo progetto di serie tv è una dramedy LGBTQIA+ ideata dall'esordiente Alessandra Maffiolini e scritta insieme a Paola Randi (La Befana vien di notte II - Le origini; Luna Nera e Zero su Netflix).

"Siamo emozionati - dichiara Christophe Riandée - di espandere la nostra presenza anche in Italia e di diventare una casa per i talenti di questo Paese". "Sono onorato - aggiunge Marco Rosi - di entrare a far parte di un gruppo così prestigioso: da sempre si contraddistingue per la creazione di contenuti autentici ed innovativi. Sono certo che l'arrivo di Gaumont contribuirà alla valorizzazione della creatività dei tanti talenti del settore dell'audiovisivo italiano, dando ulteriore impulso alla crescita economica del comparto". (ANSA).