Christian, la serie supernatural con Pesce su Sky

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Un criminale con le stimmate, un picchiatore di periferia, che in verità viene quasi sempre gonfiato: un personaggio con venature pasoliniane. Mi sono molto affezionato a questo personaggio è un ragazzone che considera il massimo della felicità che la madre stia bene, non è un avido, ha una semplicità positiva". Questo è Christian, cui presta il volto Edoardo Pesce (David di Donatello per Dogman) protagonista dell'omonima serie Sky Original in sei episodi che debutterà su Sky Atlantic, prodotta da Sky e Lucky Red in partecipazione con Newen Connect, e in streaming su Now il 28 gennaio. Presentata alla stampa alla presenza di tutto il cast. Presenti Sonia Rovai (Director Scripted Production Sky Italia) Andrea Occhipinti (Fondatore e presidente di Lucky Red). Edoardo Pesce: "Questo personaggio l'ho amato molto, non è un cattivo, non capisce subito cosa gli sta accadendo, non ha gli strumenti, vive con la madre adottiva, malata di Alzheimer (Lina Sastri) e non si accorge neanche quando fa il primo miracolo, resuscitandola da overdose l'amica Rachele (Silvia D'amico)".

Christian si guadagna da vivere facendo l'unica cosa che sa fare: menare. Lo fa per il boss locale, Lino (Giordano De Plano), una sorta di fratello adottivo maggiore perché cresciuto con la stessa donna, Italia (Sastri). Un giorno, a Christian iniziano a far male le mani e a sanguinare: sono delle stimmate, anche se lui, coatto di periferia, non se ne rende conto. I poteri di Christian attirano l'attenzione di Matteo (Claudio Santamaria), "un postulatore del Vaticano che è ossessionato dal trovare qualcuno i cui poteri taumaturgici siano veri".

Un'idea che, racconta il regista Stefano Lodovichi, nasce "anni fa dalla testa di Roberto Saku Cinardi e Valerio Cilio". "Volevo raccontare una storia supernatural in Italia. A fare da sfondo alle vicende narrate, all'epopea del criminale con questi poteri un luogo immaginario dai risvolti simbolici, la Città-Palazzo un non luogo: una scommessa della serie - spiega ancora Cinardi -.

Doveva essere la Città-Palazzo di Christian, così come le vele sono diventate l'immagine di Gomorra, questa doveva essere il nostro tentativo per creare un'iconografia precisa". (ANSA).