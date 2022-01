Mentana, ho avuto il covid, torno a condurre il TgLa7

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Enrico Mentana, direttore del TgLa7, ha avuto il covid e oggi 20 gennaio torna a condurre l'edizione delle 20 del tg: ha contratto il virus dopo tre dosi di vaccino, ma se non ne ha fatto mezione è per rispetto verso coloro per i quali essersi contagiati è stata un'esperienza dolorosa.

A darne notizia è lo stesso giornalista in un post sul suo profilo Facebook: "Oggi torno al Tg, dopo dieci giorni. Dopo averne parlato per due anni, anche io come milioni di altri italiani ho incontrato il Covid", scrive. "Ne parlo solo a isolamento finito perché una malattia è sempre un fatto privato, ma soprattutto per rispetto a tutti quelli per i quali è stata un'esperienza più dolorosa. Ho presente la fortuna di averlo contratto solo ora, in questa forma meno pericolosa, e con lo scudo di tre dosi di vaccino. Ci vediamo stasera", conclude.

