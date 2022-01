Leto e Hathaway in nuova serie Apple Tv + WeCrashed da 18/3

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - I premi Oscar Jared Leto e Anne Hathaway interpretano gli ex dirigenti della società WeWork in "WeCrashed", la miniserie di Apple TV+ che racconterà la singolare storia di questa startup, portata al successo e poi travolta dagli scandali, basata sul podcast di Wondery WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork di Lee Eisenberg e Drew Crevello. Insieme al trailer, Apple ne ha annunciato anche la data di debutto: il prossimo 18 marzo arriveranno in streaming i primi tre episodi degli otto totali, seguiti da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì, fino al 22 aprile. Si tratta di una serie limitata originale.

WeCrashed ripercorre l'ascesa fulminea di WeWork, la società fornitrice di spazi di lavoro condivisi tra le più quotate al mondo, e la caduta in disgrazia del suo carismatico amministratore delegato, Adam Neumann (Leto). Pensato come un rivoluzionario unico spazio di co-working, WeWork è cresciuto esponenzialmente fino diventare in meno di un decennio un marchio globale del valore di 47 miliardi di dollari. Poi, in meno di un anno, il suo valore è crollato. Cos'è successo? La serie ripercorrerà l'intera storia soffermandosi sul rapporto tra Neumann (che nel trailer vediamo già abbastanza pieno di sé) e sua moglie, Rebekah (Hathaway), travolta anch'essa dalle accuse in qualità di dirigente di WeWork. (ANSA).