Scissione, serie thriller di Ben Stiller sul posto di lavoro

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Mark Scout (Adam Scott) guida un team di lavoro della Lumon Industries i cui dipendenti sono stati sottoposti a una procedura di scissione, che divide chirurgicamente i loro ricordi professionali da quelli personali. Apple TV+ ha svelato il trailer di "Scissione", la nuova serie thriller ambientata sul posto di lavoro con protagonisti Adam Scott, la vincitrice dell'Academy Award e dell'Emmy Patricia Arquette, il vincitore dell'Emmy John Turturro, Britt Lower, Zach Cherry, Dichen Lachman, Jen Tullock, Tramell Tillman, Michael Chernus e il premio Oscar© Christopher Walken.

La serie, composta da nove episodi e nata da un'idea del regista e produttore esecutivo Ben Stiller e da Dan Erickson, uscirà in tutto il mondo il 18 febbraio su Apple TV+ con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale, ogni venerdì. L'audace esperimento di "equilibrio tra lavoro e vita privata" viene messo in discussione quando Mark si ritrova al centro di un mistero da svelare che lo costringerà a confrontarsi con la vera natura del suo lavoro... e di se stesso. La serie è scritta e creata da Dan Erickson. Mark Friedman, Chris Black, John Cameron e Andrew Colville sono produttori esecutivi insieme a Dan Erickson. Ben Stiller, Nicky Weinstock e Jackie Cohn sono i produttori esecutivi per conto di Red Hour Productions e sia Patricia Arquette che Adam Scott sono produttori. Endeavour Content funge da studio. (ANSA).