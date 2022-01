Ultima tappa per le Meraviglie di Angela, in 4K su tivùsat

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Cala il sipario sul viaggio di Alberto Angela alla scoperta dei patrimoni Unesco del nostro Paese. Martedì 18 gennaio, infatti, in prima serata su Rai1 va in onda l'ultima delle quattro tappe di "Meraviglie - La Penisola dei Tesori", il programma tv giunto alla quarta stagione e dedicato all'arte e alla bellezza. Un viaggio attraverso i più affascinanti siti del nostro Paese riconosciuti appunto patrimonio dell'umanità dall'Unesco, che nell'ultima puntata farà tappa a Padova, in Umbria e nel Miglio d'Oro nel Golfo di Napoli. In media, nelle tre puntate andate in onda fin qui, sono stati 3.303.000 gli spettatori che hanno assistito al programma con una media share del 15,9%. Numeri interessanti per i vertici Rai che non hanno mancato di lodare il lavoro di Angela anche in occasione della puntata di "stanotte a Napoli" vista il giorno di Natale da 4.154.000 telespettatori. "In televisione occuparsi di cultura è non solo possibile, ma può essere motivo di successo", ha dichiarato l'ad Rai Carlo Fuortes. "Stanotte a Napoli rappresenta molto bene un'idea di servizio pubblico che Rai dovrà seguire e sviluppare sempre di più". "Meraviglie" che gli spettatori di Rai1 possono scoprire in alta definizione e, con tivùsat, anche in 4k. Il programma, infatti, è girato in risoluzione 4K e tecnologia Hdr e offre immagini in ultra Hd in grado di mostrare le bellezze del Paese agli spettatori nei minimi dettagli. Come detto questo contenuto televisivo in altissima risoluzione è visibile sul canale Rai 4K di tivùsat. Basta sintonizzarsi sul canale 210 della tv satellitare gratuita. Ma per farlo è necessario disporre di un televisore compatibile o certificato tivùsat 4K e di una Cam certificata tivùsat o di un decoder 4K tivùsat. (ANSA).