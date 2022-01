Hillary Clinton, prima serie per la sua società di produzione

(ANSA) - NEW YORK, 17 GEN - Arriva il primo lavoro televisivo per HiddenLight, la società di produzione fondata da Hillary e Chelsea Clinton. Si tratta di una serie tv commissionata dal network britannico Channel 4. Secondo quanto scrive Hollywood Reporter, la serie in otto parti, intitolata 'Inside the Superbrands', esplorerà il dietro le quinte di otto grandi marchi britannici, tra cui Kellogg's, Heinz, Walkers e Guinness.

Le telecamere entreranno nelle loro fabbriche per scoprirne la storia e spiegare al pubblico il perché sono diventati parte dell'identità culturale del Regno Unito.

La HiddenLight, con sedi a Los Angeles, New York e Londra, è stata lanciata l'anno scorso. L'ex First Lady e la figlia hanno seguito le orme degli Obama e dei Sussex intraprendendo la strada di Hollywood, appunto con una società di produzione. Con le due donne si è associato anche il produttore britannico Sam Branson, il figlio minore del boss della Virgin Richard Branson.

