Pam e Tommy, lo scandalo sex prima dell'epoca social

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - E' una storia profetica sconcertante a ripassarla oggi quella di Pamela Anderson e Tommy Lee e della loro videocassetta porno diventata di dominio pubblico. Correva l'anno 1997 e fu uno scandalo mondiale, oggi con la potenza dei social sarebbe ulteriormente devastante. Ce la ricorda la serie in otto parti di Hulu Originals, 'Pam e Tommy', tra le più attese dell'anno, al debutto in Italia su Disney + il 2 febbraio purchè si attivi, visto il tema e le immagini decisamente hot, il parental control per la visione dai 18 anni.

All'inizio della loro relazione la conturbante bagnina di Baywatch e il batterista metal dei Motley Cruel autoregistrarono un video delle loro acrobazie sessuali che nessuno avrebbe mai dovuto vedere a parte loro. Invece, quel sex tape fu rubato da un malfattore, un operaio scontento che stava ristrutturando la loro villa, e alla fine fu doppiato migliaia di volte. Così quando Pam e Tommy tentarono di arginare lo scandalo firmando un accordo con una società di produzione di film per adulti, questa videocassetta ormai mitica ebbe una distribuzione ancora maggiore. Scritta da Robert Siegel, diretta da Craig Gillespie, il regista australiano di Crudelia e soprattutto di Tonya, la serie di grande attualità mette al centro il tema della privacy, della tecnologia intrecciandolo con la vita delle celebrities.

Protagonisti sono Lily James e Sebastian Stan, mentre il cattivo ricattatore è Seth Rogen. (ANSA).