Monica Setta, nuovi impegni tra Il sorpasso e Generazione Z

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Un nuovo programma dedicato ai ragazzi al tempo del Covid per Rai2. E un nuovo viaggio nell'Italia del quotidiano su Rai Isoradio. E' così che inaugura l'anno nuovo Monica Setta, la giornalista già impegnata ogni domenica come padrona di casa con Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli di Uno Mattina in Famiglia. "Ormai è la la mia seconda casa - sorride con l'ANSA - Mi da l'opportunità di arrivare a tutti, nelle case delle famiglie. Io non la lascerò mai". Intanto, si lavora al nuovo programma di Rai2, al via "sabato 26 marzo, intitolato Generazione Z ai tempi della pandemia - anticipa - Insieme a genitori e figli racconterò questi nostri ragazzi cresciuti a cavallo tra la prima e la quarta ondata pandemica. Un'idea nata sulla scia della Generazione Giovani di Milo Infante, in cui affronteremo anche temi come la politica, il rapporto con le istituzioni, i soldi, lo spread. Il progetto si incrocia perfettamente anche con il nuovo libro che sto scrivendo e che uscirà a marzo: Italia, domani. L'economia spiegata i nostri figli (ed. Rai Libri)". E' tutto dedicato all'attualità, invece, "Il sorpasso", appuntamento quotidiano appena partito su Rai Isoradio (dal lunedì al venerdì alle 20 ma anche sul Dab e RaiPlay Sound).

Ogni sera, "subito dopo i titoli del Tg, pongo agli ospiti della politica e dell'economia gli interrogativi che arrivano dagli ascoltatori". dice. Ospite fisso, l'epidemiologo del Campus bio-medico di Roma, Massimo Ceccozzi.

Tra i temi caldi delle prossime settimane, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. "Se i partiti fossero intelligenti proporrebbero il nome di Mario Draghi all'unanimità - commenta - Una donna? Avrebbe un valore simbolico altissimo, ma nei processi democratici bisogna trovare prima di tutto la persona giusta nel momento giusto, a prescindere dal genere. Piuttosto, perché non Draghi al Quirinale e una donna Presidente del Consiglio?". (ANSA).