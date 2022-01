Tv: Love Life 2, serie antologica comedy romantica

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Chi non è in cerca del vero amore? Torna con la seconda stagione 'Love Life' - con William Jackson Harper - la serie comedy antologica romantica che ruota, in ogni stagione, attorno a un nuovo protagonista raccontandone il percorso sentimentale: dal primo flirt fino all'incontro con la persona con la quale passare la vita. La serie tv è disponibile su Timvision da con due episodi ogni settimana (primi due sono disponibili da oggi, i restanti a cadenza settimanale, due ogni giovedì).

Questa stagione di 'Love Life' è composta da 10 episodi. La commedia romantica racconta - sullo sfondo di una New York magnetica - la leggerezza, l'ironia e la delusione tipiche della ricerca dell'amore. In questo nuovo capitolo il protagonista è Marcus Watkins, interpretato da William Jackson Harper, già protagonista della serie comedy 'The Good Place' disponibile su TimVision. Marcus è insoddisfatto della sua vita sentimentale nonostante abbia una relazione matrimoniale stabile. Dopo anni di matrimonio si rende conto che è in cerca della passione che manca al suo rapporto; vuole comprendere se stesso e analizzando la sua esperienza e le sfide di una persona afroamericana, è alla ricerca del vero amore. Lanciata su HBO Max negli Stati Uniti, 'Love Life' è prodotta da Lionsgate Television e Feigco Entertainment, con Anna Kendrick, Paul Feig, Jessie Henderson, Sam Boyd, Bridget Bedard e Dan Magnante come produttori esecutivi. (ANSA).