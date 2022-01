"Grey's Anatomy" torna per 19esima stagione

(ANSA) - NEW YORK, 11 GEN - "Grey's Anatomy" torna a battere record: la serie medico-romantica creata da Shonda Rhimes e' stata rinnovata dalla Abc per la 19esima stagione con Ellen Pompeo confermata nella parte della protagonista Meredith Grey.

Come aveva fatto in vista del 18esimo rinnovo nel maggio 2021, la Abc non ha precisato per ora se la 19esima stagione sara' l'ultima per la serie o per la sua star. Ellen Pompeo nell'ultimo paio di anni non aveva fatto mistero della voglia di porre fine a "Grey's Anatomy". E' una dei tre 'sopravvissuti' del cast originale il cui contratto scadeva alla fine della 17esima stagione: gli altri sono Chandra Wilson e James Pickens Jr..

"Grey's Anatomy" resta il primo show della Abc per la fascia di pubblico da 18 a 48 anni. Nella 19esima stagione, ha indicato la Abc, "esplorera' il mondo della medicina moderna in continua espansione attraverso gli occhi dei suoi protagonisti storici e di nuovi personaggi". In Italia è su Disney + e La7. (ANSA).