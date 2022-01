Apple rinnova "The Morning Show" per la terza stagione

(ANSA) - NEW YORK, 11 GEN - "The Morning Show" è stato rinnovato per una terza stagione: Apple Tv ha confermato la serie con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon sul dopo le quinte di una trasmissione della mattina su una tv americana.

Tornano le due star ma ci sarà una nuova showrunner: Kerry Ehrin, che aveva sviluppato e coordinato le prime due stagioni, si è fatta la parte: resterà come consulente per le nuove puntate, lasciando il posto a Charlotte Stoudt che ha alle sue spalle produzioni come Fosse/Verdon e "Pieces of Her". (ANSA).