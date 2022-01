Trovato morto l'attore e comico americano Bob Saget

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - L'attore e comico statunitense Bob Saget, 65 anni, noto soprattutto per aver recitato nella sitcom "Gli amici di papà", è stato trovato morto in una stanza d'albergo a Orlando, in Florida. E' quanto riportano i media americani, dopo l'annuncio dato dalla famiglia.

Non sono ancora chiari le cause del decesso, ma il dipartimento dello sceriffo locale ha affermato che gli investigatori non hanno trovato tracce di droghe durante le indagini iniziali.

"Siamo devastati nel confermare che il nostro amato Bob è morto oggi", ha dichiarato la sua famiglia.

Saget, un cabarettista d'esperienza, aveva appena iniziato un nuovo tour comico negli Stati Uniti, esibendosi fino a sabato nella città di Jacksonville, in Florida. Dopo lo spettacolo aveva espresso la sua gioia per essere tornato sul palco in un post su Instagram, dicendo ai fan che era "felicemente dipendente" dal suo mestiere. Era però conosciuto soprattutto per il ruolo di Danny Tanner nella sitcom Gli amici di papà, dove ha recitato tra il 1987 e il 1995 insieme agli attori John Stamos e Dave Coulier. Ruolo poi ripreso nel 2016 quando Netflix ha deciso di riprendere il programma per altre cinque stagioni.

E' stato anche la voce narrante del telefilm How I Met Your Mother.

Unanime il cordoglio di amici e colleghi che in queste ore lo stanno ricordando sui social. (ANSA).