Sanremo: Argentero, sarebbe un piacere andare come ospite

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Sarebbe un piacere raccogliere l'invito di Amadeus e visto come ho iniziato questa conferenza stampa, con questo tour virtuale sul set potrei anche condurlo", ironizza Luca Argentero nel corso della presentazione della seconda stagione di Doc-nelle tue mani, nel ruolo del dottor Fanti (in onda dal 13 gennaio per un totale di 8 prime serate su Rai1), a chi gli chiede se andrebbe come ospite al Festival di Sanremo visto che la lista non è ancora definitiva.

Con Argentero tornano Matilde Gioli e il resto del cast per raccontare nuove storie e nuovi casi medici che serviranno anche da spunto per mostrare le vite private dei vari dottori che popolano l'ospedale in cui è ambientata la serie, dottori che in questa seconda stagione avranno anche nuovi volti. Per questo è stata organizzata una conferenza stampa direttamente dagli studi di Formello (Roma) della Lux Vide - casa produttrice della serie - in cui sono state girate le scene in interni. Argentero si dice "orgoglioso del lavoro fatto quest'anno. Mettersi al servizio di un format non è mai semplice. La cosa più bella è che siamo riusciti a creare un bel gruppo".

Questo personaggio ad Argentero ha lasciato "affetto sconfinato per Fanti, la cosa che mi piace di più di lui è essere iperfrontale. Non riesce a trattenere le parole e anch'io, forse è qualcosa anche dovuta alla maturità, sono sempre più diretto, trasparente, veloce ed immediato, mi piace dire quello che penso con schiettezza".

La fiction è firmata a doppie mani da Beniamino Catena e Giacomo Martelli. Nel cast della seconda stagione Pierpaolo Spollon, Alice Arcuri, Sara Lazzaro, Simona Tabasco, Alberto Malanchino, Beatrice Grannò, Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio, Silvia Mazzieri, Giovanni Scifoni, Gaetano Bruno, Gianmarco Saurino e Giusy Buscemi. (ANSA).