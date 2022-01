Emily in Paris rinnovata per la terza e quarta stagione

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Emily in Paris, la serie romantica di Darren Star nominata agli Emmy con protagonista Lily Collins, è stata rinnovata da Netflix per una terza e quarta stagione.

Attualmente la seconda stagione è in streaming, rilasciata il 22 dicembre, debuttando nella Top 10 globale di Netflix e in cima alla lista in 94 paesi con 107,6 milioni di ore visualizzate dal 22 al 26 dicembre. Emily in Paris segue Emily (Lily Collins), un'ambiziosa dirigente marketing ventenne di Chicago, che trova inaspettatamente un lavoro a Parigi quando la sua azienda acquisisce una società francese di marketing di lusso. Ha il compito di rinnovare la loro strategia sui social media e intraprende una nuova vita a Parigi piena di avventure e sfide, mentre si destreggia per conquistare i suoi colleghi di lavoro, fare amicizia e navigare in nuove storie d'amore. La seconda stagione vede Emily viaggiare da Parigi alla Costa Azzurra, inclusa Saint-Tropez. Criticata per immagini stereotipate sulla Francia (e non solo, vista la recente polemica su una giovane ucraina compagna di corso di lingue di Emily che in una puntata rubava in un negozio di abbigliamento), anche nella seconda stagione, la co-protagonista della serie è Parigi e la vita francese. (ANSA).