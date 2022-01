Tv: The Kardashians, la serie sbarca su Disney +

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - La famiglia più "spiata" d'America torna con The Kardashians, la serie in arrivo sulla piattaforma streaming Disney+! La famiglia Kardashian/Jenner porterà un nuovo emozionante capitolo sulla piattaforma grazie a un viaggio inedito e intimo nelle vite di Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloe Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner.

Ben Winston, socio della Fulwell 73, è l'executive producer insieme a Emma Conway e Elizabeth Jones, mentre Danielle King è showrunner ed executive producer.

La data di uscita della serie The Kardashians su Disney+ non è stata ancora resa nota, ma gli abbonati non dovranno attendere a lungo essendo fissata per il 2022 con countdown già in corso. E' stato intanto diffuso ua breve clip dove le protagonste in tutto il loro slendore e sfarzo augurano "buon anno a tutti!".

Sei mesi fa in America è andato in onda l'ultimo episodio di Al passo con i Kardashian. La fine del reality aveva gettato nello sconforto milioni di fan di tutto il mondo che si erano appassionati per quattordici anni e 20 stagioni alle vicende della celebre famiglia. Ora, grazie a Disney+, gli stessi fan possono tornare a sorridere. La produzione della nuova serie è iniziata tra settembre e ottobre del 2021, pochi mesi dopo la fine dell'altro programma. Tra il divorzio di Kim e Kanye West, la seconda gravidanza di Kylie Jenner e il fidanzamento di Kourtney con Travis Barker, le storie da raccontare saranno tante.