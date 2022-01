Tv: Come una volta - Un amore da favola, il dating show

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Il corteggiamento sarà senza smartphone e social media ma solo attraverso l'utilizzo del calamaio con delle lettere stile 800. Dimenticate look da urlo, e abiti alla moda, ma soprattutto la tecnologia. Arriva il dating show Come una volta - un amore da favola dal 6 gennaio solo su discovery + . I partecipanti, tutti ragazzi e ragazze tra i 20 ei 30 anni, dovranno abbandonare i loro abiti del ventunesimo secolo per infilarsi corsetti e doppiopetto e cimentarsi in camminate a cavallo, passeggiate tra le rose e doni di corteggiamento. Per 4 settimane 12 ragazzi si ritroveranno immersi nella magica atmosfera del 1821, e trasformati in perfetti principi e principesse. A guidare i concorrenti in questo viaggio ci saranno: l'educatrice sentimentale Elisa Vianello, psicologa e psicoterapeuta che insegnerà ai ragazzi come approcciarsi e come relazionarsi tra loro; il Maestro di Cerimonie Nicolay Selikovsky, un mix tra conduttore e cupido, figura centrale che seguirà i ragazzi e le ragazze durante appuntamenti e balli, e per le varie coreografie e passi di danza il maestro di ballo Emanuele Pironti. I due mentori: il precettore Massimo Da Cepparello, un tutor per i ragazzi e punto di riferimento principale per il gruppo. Infine Laura Pranzetti Lombardini, l'istruttrice per il gruppo delle ragazze. Ragazzi e ragazze oltre ad imparare a parlare in maniera elegante, conoscere le buone maniere e rispettare le rigide regole per diventare "damigelle a modo" e "perfetti gentiluomini", dovranno affrontare un percorso interiore di crescita personale, coltivando il rispetto, l'inclusione e la diversità. A scandire la vita nel Palazzo - Castello Reale di Govone (patrimonio mondiale dell'umanità, Unesco) in provincian di Cuneo- in ogni puntata ci sarà un appuntamento fisso, ovvero la festa da ballo, durante il quale i concorrenti dovranno aprire il cuore e confessare i propri sentimenti al loro amato o amata. I cuori più duri - e troppo legati all'età moderna - invece resteranno single. Trascorse le 4 settimane tra gare di equitazione, feste da ballo, scritture poetiche e letture appropriate, i ragazzi si approprieranno nuovamente di abiti e soprattutto di smartphone e per la prima volta si mostreranno l'uno all'altra nella loro veste contemporanea. (ANSA).