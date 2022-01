Da serie tv a reality, è sempre voglia di favola

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - La domanda da porsi sarebbe perchè il pubblico si appassiona tanto ancora oggi alle serie in costume, ai vestiti d'epoca, alle tavole imbandite, ai balli sfarzosi o agli intrighi di palazzo? In fondo ancora cerchiamo o crediamo nelle favole, anche se poi le cronache ci raccontano come dietro ai sorrisi, ai bei vestiti, si sono sempre nascosti intrighi, tradimenti, drammi, guerre. A dimostrazione di questo il successo di serie come Bridgerton tra le serie più viste su Netflix (annunciata la messa in onda del sequel arriva il 25 marzo) o le saghe come The Crown (in arrivo la quinta stagione a novembre), da I Tudors a The Great con Elle Fanning, da The White Queen a Victoria, a Caterina la Grande con la superba Helen Mirren, fino a Reign che si concentra sui primi anni di vita di Maria Stuarda senza dimenticare Downton Abbey ambientata nella corte della famiglia Grantham, durante il regno di Giorgio V, o I Medici, i Borgia fino alla nuova serie su Sissi,su Mediaset. E per per restare in tema, chi non conosce questo mondo può scegliere di fare un salto indietro nel tempo e imparare le buone maniere con un dating show nuovo di zecca, su Discovery + dal 6 gennaio. Alla scoperta dell'anima gemella attraverso galateo e buone maniere per 12 ragazzi e ragazze, rigoroso rimanere lontano dai social: Come una volta - Un amore da favola, nuovo programma (prodotto da Casta Diva). Un esperimento sociale che fa un viaggio nel tempo fino al 1821 Tra le novità in arrivo nel 2022 la serie tv A Very British Scandal narra le vicende di Margaret Campbell, Duchessa di Argyll, del suo scandaloso secondo matrimonio, conclusosi in divorzio. Ad interpretare la duchessa è Claire Foy, vincitrice del Golden Globe per la sua interpretazione di Elisabetta II in The Crown. A proposito di costumi in arrivo su Sky Atlantic e Now dal creatore di Downton Abbey, Julian Fellowes, un nuovo period drama di lunga gestazione, realizzato per Hbo. Ambientato durante una delle ere più belle della storia degli Stati Uniti, The Gilded Age racconta delle storie di potere e di ascesa sociale nella New York a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. (ANSA).