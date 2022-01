Martari, da Cuori a crocevia anime gemelle in 4 metà

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Non 'l'altra metà della mela', ma 'un'altra meta della mela', con la quale nonostante le differenze iniziali grazie a un lavoro di incontro e comprensione reciproci, si può trovare il perfetto equilibrio.

E' la teoria sull'anima gemella in 4 Metà, la commedia di Alessio Maria Federici, al debutto il 5 gennaio su Netflix, che intreccia in un gioco alla Sliding doors, una danza di coppie creata da Matilde Gioli, Matteo Martari, Ilenia Pastorelli e Giuseppe Maggio.

"E' un film affascinante: è bello poter sapere, che forse esistono più anime gemelle. La storia dà la possibilità, che non hai nella vita, di vedere come le cose andrebbero se prendessimo alcune decisioni invece di altre" spiega all'ANSA Martari, veronese, classe 1983, capace di costruire un percorso tra fiction e tv nel quale ha privilegiato le scelte d'autore, da Hazanavicius, a Ozpetek, da L'alligatore a I bastardi di Pizzofalcone. E' reduce dall'enorme successo di Cuori su Rai1 ed è già su un altro set: "E' un nuovo progetto molto interessante per la tv, ma ancora non posso dire nulla". '4 metà', scritto da Martino Coli (uscirà anche un romanzo, l'11 gennaio con Sperling & Kupfer), prodotto da Cattleya e Bartlebyfilm in collaborazione con Vision Distribution e in associazione con Imprebanca S.p.A propone due possibili percorsi di coppie. Al centro l'anestesista Chiara (Pastorelli), istintiva e lucida; Giulia (Gioli), pragmatica consulente finanziaria; Dario (Maggio), avvocato donnaiolo, e Matteo (Martari), editor in una casa editrice, un personaggio "che vorrei come amico - dice l'attore -. Ha una sua leggerezza che però si trasforma, quando serve, in un grande senso di responsabilità". Fra le novità degli ultimi mesi per Martari il grande successo come coprotagonista, con Pilar Fogliati e Daniele Pecci di Cuori, la serie di Riccardo Donna (che ha parlato al sito Ultime notizie flash di una seconda stagione già in fase di scrittura, ndr). Quello di Alberto Ferraris è un ruolo che ha voglia di tornare a visitare? "Certo, magari. E' un uomo integro, sano, maturo. Anche nel rapporto con la donna che ama, è vent'anni avanti". (ANSA).