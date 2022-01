Flavio Montrucchio torna con Primo appuntamento su Real Time

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Torna a scommettere sull'amore Real Time, con la nuova stagione del dating Primo Appuntamento, giunto alla sua sesta edizione italiana, oltre allo spin off Crociera. Al timone, come sempre, il "Re di cuori" Flavio Montrucchio, pronto a lasciarsi emozionare dalle tante storie dei protagonisti di quest'anno. Dal 4 gennaio 2022 alle 21.20, (canale 31). La dinamica del programma resta la stessa: in ogni puntata alcuni single in cerca dell'anima gemella si mettono in gioco in appuntamenti al buio con sconosciuti, con i quali condividere sicuramente una cena e, dovesse scattare la scintilla di Cupido, anche qualcosa in più.

Nell'ambientazione del ristorante Geco di Roma, coccolati dall'atmosfera romantica e dall'esperienza del maitre Alessandro Pipero, del barman Fulvio e della brigata di sala, i protagonisti hanno a disposizione il tempo di un appuntamento al ristorante per capire se chi hanno di fronte potrebbe essere la persona giusta. Che sia per un'avventura o per un rapporto più stabile, questo sarà il futuro a deciderlo: a loro l'ultima parola quando, dopo la cena, dovranno decidere se rivedersi o no.

Tra tanti cuori solitari, Flavio sa destreggiarsi, dispensando consigli, smorzando la tensione e rincuorando dove necessario, pronto a spargere un po' di pepe o, viceversa, calmare i bollenti spiriti, in caso di cene che non riescono a decollare o pretendenti un po' troppo focosi.

Sì, perché Primo Appuntamento racconta un universo variegato e trasversale, dove timidezze e imbarazzi si intrecciano a caratteri più esuberanti e dove si possono incontrare giovani alle prime armi o single più navigati, persone con storie 'straordinarie' alle spalle o che vivono realtà speciali, tutti uniti nel comune slancio di trovare l'anima gemella. (ANSA).