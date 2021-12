Squid Game, trattativa con Netflix per la terza serie

(ANSA) - NEW YORK, 30 DIC - Si parla già di un terza serie per Squid Game nonostante non sia stata ancora confermata la seconda. Secondo Hollywood Reporter, Hwang Dong-hyuk, ideatore e regista della serie televisiva sudcoreana, in un'intervista alla tv coreana KBS ha confermato di essere in trattativa con Netflix per una terza stagione.

Al momento la piattaforma di streaming sta pensando alla seconda serie, che però non è stata ancora confermata. Parlando con The Korea Times Hwang Dong-hyuk aveva detto: "Sto discutendo con Netflix per una seconda e una terza stagione".

La serie, che ha debuttato lo scorso 17 settembre, ha registrato 111 milioni di visualizzazioni dopo soli 28 giorni dal debutto, esordio top tra le serie originali Netflix che ha battuto il record storico degli 82 milioni di Bridgerton.

