Brindisi tv con L'anno che verrà tra leggerezza ed evasione

"In un periodo non semplice è importante accompagnare gli italiani con una quota di leggerezza e di evasione. In questi due anni la pagina che viviamo è assai complicata. Amadeus, che offrirà un intrattenimento fatto di tanti elementi, nella sua carriera in Rai ha dimostrato di saper unire la memoria al presente ma anche al futuro". Lo dice il direttore di Rai1 e del prime time Stefano Coletta, nella conferenza stampa per l'Anno che verrà, la maratona di Rai1 condotta da Amadeus, che accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno, ospitata stavolta dalle acciaierie di Terni.

Nello "scenario bellissimo delle acciaierie di Terni, metterà insieme lo spirito del passato, del presente e del futuro attraverso le performance e la presenza di tante persone che gli sono amiche e che porta avanti nei suoi programmi. Sarà un evento all'insegna dell'amicizia, della musica, della comicità, di tutti quegli elementi che l'intrattenimento deve contenere". In un bilancio, tra un anno e l'altro, ancora segnato da tanti timori e preoccupazioni, con la pandemia tornata in maniera molto violenta, il servizio pubblico ha il dovere di donare tanta speranza soprattutto alle persone che sono sole". Ovviamente sarà una maratona "nella sobrietà della consapevolezza del tempo presente, con tanti volti anche del futuro. E' un regalo che la Rai fa alla sua platea e in particolare a quella di Rai1 che ha dimostrato quest'anno di essere molto fedele e presente all'evoluzione dell'offerta che abbiamo fatto".

L'anno scorso a livello di ascolti, "c'è stato il record dei record con una platea espansa costretta a casa - ricorda Coletta -. Vogliamo offrire uno spettacolo trasversale per tutte le generazioni. Dobbiamo parlare ai giovani ma anche al pubblico tradizionale di Rai1, costruendo una scaletta che parli a tutti, e accompagni questo passaggio nella maniera più leggera".

