'WandaVision' è lo show televisivo più piratato del 2021. Lo ha rivelato una classifica di TorrentFreak. La miniserie è stata creata da Jac Schaeffer per la piattaforma Disney+ e basata sui personaggi della Marvel Comics Wanda Maximoff e Visione. Nella classifica ci sono anche altri quattro show della Disney+ tra cui 'Loki', 'Hawkeye' e 'What if...?'. The Witcher' di Netflix è al terzo posto.

Secondo TorrentFreak l'elenco viene stilato in base al numero di download di ogni singolo episodio. Non sono stati risparmiati Apple TV+ e Amazon Prime Video, rispettivamente con 'Foundation' al settimo posto e 'The Wheel of Time' al decimo. (ANSA).