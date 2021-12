Rai: Stampa Subalpina, non si privi spettatori informazione

(ANSA) - TORINO, 29 DIC - L'Associazione Stampa Subalpina, in una nota a firma della segretaria Silvia Garbarino, si dice "vicina alle colleghe e ai colleghi della Rai in sciopero oggi per i tagli decisi dai vertici aziendali senza il confronto con l'Usigrai". Una decisione, quella presa e già calendarizzata dall'Azienda, che per la Subalpina "priverà i telespettatori italiani di una parte importante dell'informazione regionale e sportiva".

La Subalpina, prosegue la nota, "è pronta a sostenere nelle sedi e nelle misure che l'Usigrai e la Fnsi riterranno più opportune la legittima richiesta di dialogo dei colleghi con l'Azienda e necessitasse anche un' ulteriore protesta al fianco dei colleghi Rai". (ANSA).