Enrico Brignano torna in tv con Un'ora sola vi vorrei

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - "Solo cinque anni fa ero padrone del mio tempo. Addirittura, avevo del tempo libero. Oggi non so nemmeno cosa significhi. So solo che sono due parole: tempo e libero. Ma va bene così: ho due bambini piccoli che sono un regalo del cielo". Papà innamorato, comico navigato, basta dare il "la" a Enrico Brignano perché anche un'intervista diventi un saliscendi di risate e tenerezze paterne. E i suoi due bimbi, Martina e Niccolò (4 anni e 5 mesi), avuti dalla compagna Flora Canto, saranno inevitabilmente tra i temi di "Un'ora sola vi vorrei", il suo one man show prodotto da Itv Movie, che torna per la quarta stagione su Rai2, da martedì 28/12 in prima serata per cinque settimane, più uno speciale per San Valentino.

Un concentrato di risate lungo 60 minuti appena, tra racconti, satira di costume, ballo e musica con la resident band del Maestro Andrea Perrozzi. Sessanta minuti in cui si affacceranno ospiti, a partire, nella prima puntata, da Federico Zampaglione e Stefano De Martino. E poi i personaggi di Alessandro Betti e Marta Zoboli e non mancherà un occhio all'attualità, ma soprattutto il momento ormai cult del letto con Flora Canto.

"Non è tantissimo che abbiamo perso la coppia più simpatica della televisione italiana: Sandra Mondaini e Raimondo Vianello - spiega Brignano - La nostra è una citazione voluta, per parlare di famiglia".

L'ultimo dell'anno Brignano lo festeggerà in scena, all'Auditorium della Conciliazione di Roma con "Fatto trenta… facciamo 31". E per il 2022, cosa si augura? "Dopo il virus, il primo male da sconfiggere è la diffidenza, questo senso di tensione e paura, che ci attanaglia - dice - Pur di tenere aperti i teatri, pur di convincere il pubblico a venire ed essere sicuri che la sala non sia focolaio di infezioni, io sono favorevole anche al tampone per tutti all'ingresso". (ANSA).