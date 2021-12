Tv: su Motor Trend canale 59 debutta Tomaso Trussardi

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Su Motor Trend canale 59 debutta Tomaso Trussardi - azionista dell'omonima azienda che sabato 25 dicembre alle ore 22.15 accompagnerà i telespettatori del canale Discovery dedicato ai motori, nello speciale "MV 3200 C - UN MITO AMPLIFICATO", viaggio incentrato sulla trasformazione di un "mito" di auto, in un bolide avveniristico. Tomaso Trussardi da sempre appassionato e giornalista di motori ha una grande passione per i motori e le 'youngtimer' e coltivava il sogno di provare a costruire una restomod - l'arte di restaurare, modernizzandole, le auto classiche. In questo caso, con una 'licenza poetica', si dedicherà al restomod della Maserati 3200 GT. La rielaborazione su base Maserati 3200 GT, ultima vera youngtimer analogica di Maserati, è stata pensata da Trussardi con gusto e personalità: l'auto è stata ridisegnata mantenendo inalterata la sua innata eleganza, rimanendo così fedeli allo schema restomod. "Personalmente ero già in età da patente quando l'auto è stata presentata. In famiglia avevamo avuto l'occasione di provarla, ne fui subito entusiasta per la cattiveria del suo biturbo amalgamata all'eleganza GT tipica di Maserati" ha dichiarato Tomaso Trussardi.

La 3200 GT ebbe una breve carriera perché fu sostituta dalla sorella, equipaggiata con il V8 di derivazione Ferrari.

L'elemento iconico per definizione sono i fari posteriori a Boomerang, che sono stati conservati ed enfatizzati. L'auto è stata pensata per essere performante quasi come una vettura prodotta nel 2021, con prestazioni molto superiori a quelle della originale 3200 GT di inizio anni 2000. L'obiettivo è quello di portare nel 2021 una macchina del 2001 con tutti i moderni trattamenti delle versioni speciali "Trofeo" Maserati.

Il progetto e le riprese del documentario si sono svolte in tutta la Motor Valley dell'Emilia Romagna, la capitale mondiale nella produzione di supercar e moto ad alte performance, simbolo del "Made in Italy" nel mondo. (ANSA).