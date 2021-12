Sky: Mika Philharmonique - In concerto con 120 orchestrali

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - La sera più speciale dell'anno, il 24 dicembre, Sky propone Mika Philharmonique - In concerto con 120 orchestrali. Un live unico, nella sera della Vigilia di Natale (venerdì 24 alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go) durante il quale si potranno riascoltare tutti i più grandi successi di Mika, amatissimo in Italia così come in Francia e non solo.

Un concerto registrato presso la Philharmonie de Paris, la più avveniristica e prestigiosa sala concertistica d'Europa che, aperta nel 2015, è il completamento della Citè de la Musique di Parigi su progetto dell'architetto Jean Nouvel.

Lo show - un trionfo di critica e di pubblico in uno dei primi eventi a piena capienza dall'arrivo della pandemia, registrato lo scorso ottobre - è stato concepito dallo stesso Mika con il direttore d'orchestra Simon Leclerc ed eseguito con 120 professori d'orchestra dell'Orchestre Nationale de l'Ile de France e il coro Stella Maris, con i solisti Thibaud Garcia, Ida Falk Winland, Max Taylor.

Un viaggio lungo 19 canzoni per rivisitare le sue hit come "Relax (Take It Easy)", "Rain", "Grace Kelly", "Good Guys", "Underwater" e "Happy Ending", ma anche "Tiny Love", "I Went To Hell Last Night", "Blue", "Over My Shoulder". (ANSA).