Bolle, cultura ancora annaspa, danza dona leggerezza

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Questa volta si danza per l'amore, il rispetto, l'amicizia, ma soprattutto come rito propiziatorio 'perché non ci venga di nuovo tolta quella libertà che abbiamo da poco riconquistato'. Roberto Bolle ha presentato oggi il prossimo appuntamento di 'Danza con me', lo show di Capodanno su Raiuno, affidato per l'edizione n.5 alla conduzione di Serena Rossi, ospite Lillo. "L'arte e la cultura sono tra i settori che più di tutti hanno sofferto e ancora oggi annaspano alla ricerca di quella sicurezza e di quella ripartenza ancora timida - ha detto l'étoile del Teatro alla Scala, che giorni fa è stato ascoltato alla Camera sull'indagine delle Fondazioni Liriche - Dopo la mia audizione ci sono state tante reazioni, dal ministro Franceschini a numerosi sovrintendenti, tutti si sono detto d'accordo e pronti a sostenere di più la danza, speriamo sia così e nello spettacolo di capodanno vogliamo mostrare tutta la leggerezza e positività di cui la grande danza può farci dono".

Come per le edizioni scorse la danza sarà esplorata e riproposta nelle sue più varie versioni. Tra gli ospiti, ognuno dei quali porterà un pezzo del suo mondo per adeguarlo a quello di Bolle, John Malkovich, Ornella Vanoni, Margherita Buy, Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Diana del Bufalo. Per l'omaggio allo sport, Bolle ballerà con le Farfalle Olimpiche, le campionesse di ginnastica ritmica.

Prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl, lo show 2022, ha spiegato il ballerino, è dedicato a Carla Fracci, la grande étoile scomparsa nel maggio scorso. Saranno mostrate immagine inedite registrate quando la ballerina partecipò alla prima edizione del programma nel 2016. (ANSA).