De Stefano, su Rai2 serata speciale per un grande anno di sport

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Una serata speciale che "nasce dalla voglia di fare un rewind, per raccontare i grandi successi sportivi di quest'anno, soprattutto quelli dell'Olimpiade estiva". Così la direttrice di Raisport Alessandra De Stefano alla vigilia della messa in onda dello speciale, in versione natalizia, de "Il Circolo degli Anelli", la trasmissione che la scorsa estate ha raccontato le imprese degli atleti italiani alle Olimpiadi di Tokyo.

Condotto da De Stefano, "Il Circolo degli Anelli sotto l'albero", in onda in diretta martedì 21 dicembre alle 21.20 su Rai2, celebrerà i campioni dello sport nazionale. Con lei, Sara Simeoni e Jury Chechi, che, insieme a Domenico Fioravanti ed Elisa Di Francisca, racconteranno la straordinaria stagione sportiva italiana. A punteggiare il racconto, la comicità e l'ironia di Ubaldo Pantani. Una serata che coinvolgerà gli atleti, ma anche le loro famiglie e tutti coloro che hanno contribuito con sacrificio e dedizione alla vittoria delle loro medaglie. Un happening in diretta, con collegamenti, ospiti in studio, sorprese e interazioni con il pubblico da casa che attraverso i social parteciperanno alla "festa in famiglia".

"E stato un anno di successi straordinari - dice all'ANSA De Stefano -, che hanno reso grande lo sport italiano, dalla pallavolo allo sci. Sarà però soprattutto una serata per celebrare quello che abbiamo raccontato questa estate e spiegare quello che tutto ciò ci ha portato successivamente. E' stata una consacrazione dello sport incredibile. Non c'è nessuna persona che incontro che non abbia un ricordo di questa Olimpiade. Era tanto che non avveniva, è stata un'Olimpiade diversa, anche perché non c'era il pubblico". "Ci sarà con me Sara Simeoni, vedremo che tipo di sorpresa ci riserverà il trucco e parrucco... - scherza la direttrice -. E' una donna straordinaria. Anche oggi alla cerimonia dei Collari d'oro vedere sul palco una leggenda come lei credo che abbia significato molto per gli atleti". (ANSA).