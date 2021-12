Un positivo Covid a Domenica In, Venier "squadra decimata"

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Non solo Ballando con le Stelle, che come ha raccontato questa mattina Milly Carlucci, ha dovuto negli ultimi giorni fare i conti con il regista e uno degli autori in quarantena. Nei giorni dell'escalation dei contagi, anche Domenica in è stata colpita. La rivelazione in diretta, nella puntata di oggi, da Mara Venier in collegamento appunto con Milly, reduce dal successo della finale del suo dance show con il trionfo di Arisa. "Stamattina abbiamo avuto degli imprevisti, qualcuno è rimasto positivo e la mia squadra è praticamente decimata. Siamo in tre, io sono qua e vado avanti", ha detto Mara all'amica.

Si tratta, secondo quanto si apprende, di un caso risultato positivo al Covid all'interno della redazione per cui la Rai seguendo il protocollo e nel rispetto della normativa vigente, in attesa del test molecolare del caso, ha allontanato dagli studi tutte le persone che hanno avuto un contatto diretto con lui. (ANSA).