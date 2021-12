Tv: Carlucci, "record Ballando è premio alla squadra"

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Un risultato meraviglioso, che ripaga tutta la nostra squadra di un lavoro fatto sempre buttando il cuore oltre l'ostacolo". Tonica e sorridente a dispetto della nottata insonne Milly Carlucci non nasconde la soddisfazione per il risultato di ascolti che ha accompagnato la finalissima della sedicesima edizione del suo Ballando con le stelle, che ieri sera ha incoronato Arisa in coppia con Vito Coppola trascinando davanti al video una media di 4 milioni 27 mila spettatori (4 milioni 755 mila nel segmento iniziale Tutti in Pista) con uno share medio del 21.9% , il migliore dal 2013, e picchi di oltre il 32%. Una vittoria importante per il dance show di Rai Uno che ha sbaragliato la concorrenza doppiando l'ultima puntata di Uà , lo show di Claudio Baglioni in onda su Canale 5, seguito da 2 milioni 82 mila spettatori con uno share del 13.4%.

Eppure gli ultimi giorni di prova sono stati difficili, racconta all'ANSA, "siamo stati costretti a destreggiarci con il regista, in quarantena, uno degli autori in quarantena, anche Matano in quarantena, davvero un grande stress". Alla fine, "ha vinto il gioco di squadra, la famiglia - dice- perché noi lavoriamo insieme da 16 anni, non è una facciata, non è una cosa che si dice tanto per dire, ci sentiamo davvero una famiglia". La coesione e la passione condivisa, spiega, come ingrediente fondamentale per la ricetta del successo inossidabile di un programma che pure viene realizzato con un budget per forza di cose limitato "l'attenzione ai conti per la Rai è doverosa" ricorda Milly, sottolineando senza polemiche che in 16 anni la trasmissione "non ha mai avuto aumenti di budget, semmai tagli".

La sfida è questa, dice "riuscire ad essere bellissimi e luccicanti senza spendere troppo. E' un'arte difficile di cui siamo orgogliosi". Il cast quest'anno "è stato incredibile", sottolinea, "si sono spesi tutti allo spasimo". Arisa ha vinto e non ci credeva: "Lei è così, non si valuta per quello che è.

Eppure è eccezionale, ha un carisma pazzesco, il pubblico qui l'ha amata da subito, è bella e piena di talenti". Un augurio per il 2022? "Salute e serenità per tutti, siamo stremati dal Covid, dobbiamo farcela a uscire da questo tunnel, tornare ad abbracciarci davvero" (ANSA).