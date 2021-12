Devenport, mia Sissi, donna e imperatrice libera

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Una donna "che non si sentiva per niente a suo agio nei panni di imperatrice. Noi la raccontiamo nella sua battaglia per rimanere se stessa, una dimensione da far convivere con l'importante ruolo nel quale era stata spinta.

Sissi lotta contro una vita da predestinata, scritta da altri per lei". E' lo sguardo moderno, spiega nell'incontro con la stampa internazionale la carismatica protagonista Dominique Devenport, classe 1996, che percorre 'Sissi', la serie evento diretta da Sven Bohse, già venduta in 120 Paesi, in onda dal 28 dicembre in prima serata su Canale 5 per tre appuntamenti in prima visione esclusiva e assoluta, e in contemporanea con l'emittente tedesca Rtl (anche produttrice con Beta Film). Un ritratto originale e attuale della baronessa Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, detta Sissi, o meglio Sisi (nata nel 1837 e uccisa nel 1898 dall'anarchico Luigi Licheni), diventata come moglie dell'imperatore d'Austria Franz Joseph imperatrice e regina d'Ungheria, di Boemia e di Croazia.

Una donna indipendente e complessa, più volte raccontata, sul grande e piccolo schermo (l'immaginario collettivo è legato soprattutto ai film romantici degli anni '50 per l'interpretazione iconica di Romy Schneider), che univa aspetti di grande forza e fragilità accresciuti da lutti e tragedie famigliari.

'Sissi' già rinnovata per una seconda stagione, è reduce dall'anteprima sul canale tedesco in streaming Rtl+ dove ha registrato numeri da record. Nel racconto si parte con l'incontro della giovane Sissi, adolescente anticonformista e brillante, cresciuta con la famiglia lontano dalla rigida etichetta di corte viennese, con Franz (Jannik Schumann), educato all'arte della guerra e del potere fin da bambino, abituato a nascondere ogni emozione, e termina con Sissi che ha preso coscienza anche del suo ruolo politico. "Non c'era nessun desiderio di fare una copia moderna dei film con Romy Schneider - sottolinea Dominique Devenport -. Quelli sono classici e lo rimarranno sempre. Sono felice che la nostra versione possa coesistere con quella, proprio perché sono molto diverse. Noi andiamo a fondo nel racconto dell'umanità di Sissi, in una forma che rispecchia la società di oggi". (ANSA).