Baglioni, da Abbagnato a Vanoni per l'ultima puntata di Uà

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Sabato 18 dicembre in prima serata su Canale 5, terzo e ultimo appuntamento con "Uà - Uomo di varie età", il lifeshow per la tv ideato, scritto e interpretato da Claudio Baglioni. Ospiti d'eccezione Eleonora Abbagnato, Alessandra Amoroso, Serena Autieri, Pippo Baudo, Riccardo Cocciante, Fabio Concato, Andrea Delogu, Maria Di Biase e Corrado Nuzzo, Rosario Fiorello (voce), Stefano Fresi, Andrea Griminelli, Enrico Lo Verso, Mahmood, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Gianna Nannini, Anna Oxa, Tommaso Paradiso, Giuliano Peparini, Leonardo Pieraccioni, Alessandro Preziosi, Massimo Ranieri, Alessandro Siani, Ornella Vanoni, Luca Ward. Gli ospiti si alterneranno su un palco di 1.000 metri quadrati - illuminato da 800 corpi luminosi e valorizzato da più di 200 professionisti di produzione - insieme al padrone di casa Claudio Baglioni, con la direzione artistica di Giuliano Peparini. Un appuntamento tra grande musica, performance spettacolari, racconti evocativi, emozioni e sketch esilaranti.

Un affresco narrato, cantato, suonato, recitato, illustrato, ballato, improvvisato, colorato, per un racconto di vita vera e di arte varia, come una corsa a mezz'aria che va da un sogno alla realtà. (ANSA).