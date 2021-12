Tv: a Milano la cabina armadio di Carrie di Sex and the city

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - E' ispirata a una delle location più amate della mitica serie TV 'Sex and the city', tornata con il nuovo capitolo 'And Just Like That...', la cabina armadio allestita da Now in centro a Milano per tutti i fans di Carrie e amiche.

Attraversando la camera da letto si entra nel guardaroba dove si possono scegliere e indossare accessori ispirati ai personaggi della nuova serie tv.

All'interno della cabina armadio, poi, la stylist Rebecca Baglini ricrea diversi look ispirati alla serie che, a suo parere, "descrive situazioni o stati d'animo attraverso la moda, spessissimo decontestualizzata con abiti da sera al mattino e top di jersey la sera.

La serie iconica di fine anni '90 aveva uno stile che sta prepotentemente tornando sulle passerelle in questo periodo, ma ora lascia spazio a quello nuovo di And Just Like That...dove le nostre protagoniste sono più mature.

Con il mio team abbiamo ripercorso i look storici avviando una vera e proprio ricerca del costume che arriva fino ai giorni nostri. In questa nuova stagione i look indossati sono, e saranno, la rappresentazione dell'essenza della moda, ed è forse questa la chiave del successo della serie." Allestita da oggi in via Borgonuovo 1, la cabina armadio apre al pubblico sabato 18. Ad aspettare gli ospiti, all'uscita, un taxi giallo, come quelli che Carrie ferma al volo nonostante il tacco 12. (ANSA).