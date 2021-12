'5 minuti prima', ultimi ciak per la teen dramedy di Chiarini

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Termineranno il 23 dicembre le riprese della nuova serie tv teen-dramedy "5 minuti prima", diretta da Duccio Chiarini e prodotta da Panamafilm in collaborazione con Rai Fiction, con il contributo del POR FESR Piemonte 2014‐2020 e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Il racconto, ambientato a Torino ai giorni nostri, segue le vicende della sedicenne Nina e del suo gruppo di amici, alle prese con il sesso, l'amore, l'amicizia, la costruzione della propria identità, ripercorrendo le dinamiche che rendono l'adolescenza il momento più potente ed esplosivo delle nostre esistenze. Il primo amore. Il primo addio. La prima scelta importante.

La prima volta: sono questi i temi che fanno costantemente da sfondo e da leitmotiv dei giovani protagonisti che compongono il cast, a partire da Tecla Insolia (vincitrice di Sanremo Young 2019 e interprete di Nada nel tv movie Rai La bambina che non voleva cantare) nel ruolo di Nina e i giovani Ludovica Ciaschetti, Isnaba Na Monthce, Simone Fumagalli, Edoardo Pagliai, Sonia Caretto, Laura Martinelli, Sara Lughi. Un cast che è completato dagli attori che ricoprono il ruolo degli "adulti", Francesco Siciliano, Alessandro Garbin, Valentina Carnelutti, Alberto Barbi, insieme a numerosi ruoli affidati ai piemontesi Tatiana Lepore, Sara Lughi, Olivia Manescalchi, Max Liotta per citarne alcuni. Interamente realizzata a Torino per 8 settimane, la serie ha utilizzato varie location cittadine tra cui il liceo classico Gioberti, l'Istituto Albe Steiner, l'ITC - International Training Centre of the ILO, lo skatepark Parco Dora, il Circolo Canottieri Armida, i Lumiq Studios (dove è stato ricostruito l'ospedale) il Little Nemo Art Gallery, Murazzi, il Parco del Valentino, il Monte dei Cappuccini.

Il progetto - che si svilupperà nell'arco di 8 puntate - ha potuto contare su una troupe di 60 professionisti di 45 maestranze locali, tra cui l'organizzatore Andrea Tavani, il direttore di produzione Rossella Tarantino, la location manager Cristina Vecchio, lo scenografo Mario Scarzella, la costumista Silvia Nebiolo. (ANSA).