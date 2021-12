"Suspicion", la serie thriller con Uma Thurman

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Suspicion è un thriller ad alta tensione, che mette al centro la storia del rapimento a New York del figlio di un'importante donna d'affari americana, interpretata da Uma Thurman, quattro sospettatati da subito e un video. La serie Apple Original uscirà in tutto il mondo il 4 febbraio 2022 su Apple TV+.

La prima stagione al cardiopalma, composta da otto episodi e con protagonista Thurman ("Kill Bill", "Pulp Fiction"), verrà lanciata con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale, ogni venerdì. Quando il figlio di un'importante donna d'affari americana (Uma Thurman), Leo, 21 anni, viene rapito da un hotel di New York, i sospetti cadono subito su quattro cittadini britannici, apparentemente normali, che si trovavano nello stesso hotel la notte del sequestro. Improvvisamente al centro di una corsa transatlantica per sfuggire alle forze combinate dell'Agenzia nazionale anticrimine e dell'FBI, ai quattro diventa evidente che per dimostrare la propria innocenza non ci si possa fidare di tutti. Chi c'è veramente dietro il misterioso rapimento e chi è soltanto colpevole di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato? Oltre a Thurman, il cast di Suspicion comprende Kunal Nayyar ("The Big Bang Theory"), Noah Emmerich ("The Americans"), Georgina Campbell ("Black Mirror"), Elyes Gabel ("Scorpion"), Elizabeth Henstridge ("Agents of SHIELD"), Tom Rhys-Harries ("White Lines") e Angel Coulby ("Dancing on the Edge"). Con il candidato al BAFTA Rob Williams ("L'uomo nell'alto castello") in qualità di showrunner e produttore esecutivo, "Suspicion" è basata sulla pluripremiata serie israeliana "False Flag" ed è prodotta nel Regno Unito da Keshet Productions, il braccio di produzione britannico di Keshet International. Oltre a Rob Williams, sono produttori esecutivi il candidato all'Emmy Award Chris Long ("The Americans"), che troviamo anche alla regia, Howard Burch per Keshet Productions, Avi Nir per Keshet Media Group e Anna Winger. La serie è prodotta da Darin McLeod ("Watchmen"), Alon Shtruzman (Keshet International), Amit Cohen, Maria Feldman and Liat Benasuly. (ANSA).