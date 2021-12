Gerry Scotti, Caduta libera è la mia strenna natalizia

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "Il Natale è quel periodo dell'anno in cui ci si dispone con tutta la famiglia attorno alla tv, come un tempo si faceva con il camino. Questa è la nostra strenna per il pubblico": ci sarà ancora una volta da divertirsi in compagnia di Gerry Scotti che per tutte le festività condurrà "Caduta libera Campionissimi", quattro puntate speciali in onda in prima serata su Canale 5 da giovedì 16 dicembre. A sfidarsi nei singoli appuntamenti del game show co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy un super campione della storia delle dieci edizioni del programma con altri otto campioni del passato e due personaggi famosi: nella finale in onda mercoledì 5 gennaio, poi, si eleggerà il "Campionissimo 2021 di Caduta Libera".

Competizione bonaria, leggerezza, sorrisi e buonumore sono gli ingredienti principali di questa avventura natalizia, legata a un format amatissimo dal pubblico: "L'Italia si è aggregata attorno alla televisione negli anni '60 con Corrado, Mike Bongiorno, Pippo Baudo ed Enzo Tortora, ma ora è tutto cambiato.

Dare appuntamento al pubblico oggi è difficile, perché la tv sembra uno snack bar in cui ognuno consuma ciò che vuole: per questo ci vuole un programma consolidato, dalle basi forti", afferma intervistato dall'ANSA Gerry Scotti, che a marzo sarà di nuovo al timone di "Striscia la notizia". "In queste quattro puntate non ci sarà il contrasto tra bravissimi e scarsissimi che c'è nel format quotidiano in cui partecipano tutti, senza distinzioni: qui in gara vedremo solo i campioni. L'asticella sarà elevata ed è quello che si aspetta il pubblico che ha seguito con affetto e partecipazione il destino di questi concorrenti", prosegue, ammettendo di essersi affezionato soprattutto ai campioni più giovani "con cui sono stato insieme a lungo: tanti mesi in cui li ho visti prima, durante e dopo il gioco. Vederli crescere e diventare campioni mi ha toccato il cuore". (ANSA).